Bonus benzina, cambia tutto: 80 euro sulla card degli acquisti alimentari

Bonus benzina: continua ad essere al centro di dibattiti e discussioni. In base agli ultimi rumors, i soldi sono pochi e la misura sarà rivista in base a ciò che era stato preventivato. Inoltre, i tempi non saranno nemmeno così celeri. Potrebbero, dunque, essere ridimensionati gli aiuti promessi per le famiglie più in difficoltà. Niente taglio delle accise ma solo contributo e sicuramente a cifre inferiori rispetto a quelle circolate nei giorni scorsi.

Bonus benzina, cambia tutto

Per il bonus benzina potrebbe cambiare tutto improvvisamente. “Già nel prossimo Consiglio dei ministri affronteremo l’emergenza carburante con due provvedimenti per sostenere famiglie e imprese. Altri andranno in finanziaria”, ha spiegato il ministro del Made in Italy Adolfo Urso qualche giorno fa in un’intervista a La Repubblica. Tuttavia, sembra che i fondi non siano abbastanza non solo per offrire un aiuto a tutto contro il caro benzina, ma arriverà un contributo economico per le famiglie in difficoltà lontano da ciò che era stato preventivato ed ipotizzato in questi giorni.

Il contributo sarebbe dovuto essere una tantum e caricato su una social card dal valore di 150 euro considerando il limite dell’ISEE. Il reddito dovrebbe essere inferiore ai 25mila euro all’anno. Cambia però tutto mentre i prezzi del carburante continuano a salire.

80 euro caricati sulla card degli acquisti alimentari+

Non saranno così più i 150 euro probabilmente ma solo 80 euro per contrastare il caro prezzi del carburante. Secondo da quanto trapela e riportato anche dall’Adnkronos “i soldi per tagliare i prezzi della benzina al momento non ci sono”. Inoltre, pare che l’intervento non sarà nemmeno così immediato come era stato garantito dallo stesso ministro Urso. Il contributo, quando sarà deciso ufficialmente, rientrerà nella social card utilizzata per effettuare gli acquisti alimentari.

