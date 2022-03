Bonus benzina: cos’è, come funziona, a quanto ammonta e come richiederlo?

Bonus benzina: cos’è. Il decreto energia 2022 proposto dal Governo Draghi prevede il taglio delle accise sulla benzina fino a fine aprile e la rateizzazione delle bollette di luce e gas in 24 rate per le aziende italiane. Inoltre introdotti bonus sul carburante per affrontare i rincari delle ultime settimane.

Bonus benzina: cos’è

Il nuovo decreto taglia prezzi introdotto dal Governo Draghi ha come obiettivo agevolare le spese degli italiani. A partire dal taglio del costo per i carburanti come benzina e diesel. Il bonus benzina è, in realtà, uno sconto sull’Irpef. Non saranno infatti calcolati nel reddito i buoni benzina che le aziende private riconoscono ai lavoratori.

“Le misure ammontano a 4,4 miliardi di euro che si aggiungono ai 16 miliardi spesi negli ultimi 6 mesi”, ha detto il premier Mario Draghi nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “Tassiamo una parte degli straordinari profitti che i produttori stanno facendo grazie all’aumento dei costi delle materie prime e distribuiamo questo denaro alle imprese e famiglie che si trovano in grande difficoltà”.

Bonus benzina: come funziona

Con il nuovo decreto, il governo ha deciso di tagliare il costo della benzina e del diesel di 25 centesimi al litro agendo sulle accise. L’obiettivo è rimanere entro il limite dei 2 euro a litro. Dunque, è previsto anche un controllo sui prezzi che negli ultimi tempi sono davvero schizzati alle stelle.

Per 30 giorni le accise saranno così rimodulate:

sulla benzina , a 643,24 euro per mille litri;

, a 643,24 euro per mille litri; su oli da gas o gasolio usato come carburante, a 532,24 euro per mille litri;

usato come carburante, a 532,24 euro per mille litri; su Gpl usati come carburante, a 182,61 euro per mille chilogrammi.

Dunque, è previsto un finanziamento di 300 milioni di euro che, secondo le prime stime, dovrebbe riuscire a garantire il Bonus carburante solo per il mese di aprile, anche se il Governo Draghi pensa di investire altre risorse per il mese di maggio.

A quanto ammonta e come richiederlo

A differenza degli altri Bonus 2022 non servirà nessuna domanda e non si dovranno rispettare limiti ISEE , ma si applicherà semplicemente come sconto al distributore di benzina.

In concreto, il bonus permetterà di risparmiare almeno 15 centesimi di euro alla pompa di benzina a partire dal mese di aprile, valido almeno fino a maggio 2022.