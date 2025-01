Bonus Natale, torna l’indennità da 100 euro in busta paga: chi può ancora ottenerla

Il bonus Natale rischia di trasformarsi in una beffa. Ma per altri lavoratori c’è invece una buona notizia: chi aveva i requisiti per accedere al bonus da 100 euro di dicembre e non lo ha richiesto è ancora in tempo per ottenere l’indennità.

Chi non ha chiesto in tempo i 100 euro, infatti, può ancora ottenerli – se ha i requisiti richiesti – attraverso la dichiarazione dei redditi, come spiega il Messaggero. Che ricorda però che c’è anche chi dovrà restituirli. Entriamo nel dettaglio.

Bonus Natale, cos’è e chi può ottenerlo

Il bonus Natale è stato pagato a dicembre insieme alla tredicesima. Parliamo di 100 euro in più in busta paga per i dipendenti pubblici e privati che ne hanno fatto richiesta, in quanto la sua erogazione non era automatica.

Il bonus è rivolto a lavoratori dipendenti con un reddito inferiore ai 28mila euro e almeno un figlio a carico, oltre che un’imposta lorda superiore alle detrazioni. L’indennità è rivolta a una sola persona per nucleo familiare e il suo importo viene calcolato sulla base degli effettivi mesi di lavoro svolti durante il 2024, quindi l’importo può scendere se si è lavorato per meno dei 12 mesi.

Chi può ancora avere i 100 euro e come fare

Chi ha dimenticato di chiedere il bonus e ha tutti i requisiti è ancora in tempo per recuperare i 100 euro in più. Può ottenerlo anche chi non ha un sostituto d’imposta, come colf e lavoratori domestici: in questi casi si può ricevere il bonus attraverso il modello 730.

Ancora, chi ha lasciato il lavoro nel 2024 e a novembre non ha potuto avere il bonus, ha diritto a ottenerlo attraverso la dichiarazione dei redditi. Infatti in tutti questi casi il bonus Natale si può avere attraverso la dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione o rimborso fiscale.

Chi dovrà restituire il bonus Natale e come

C’è, però, anche chi dovrà restituire il bonus Natale ricevuto a dicembre. Parliamo di quei lavoratori che hanno fatto richiesta e ottenuto i 100 euro pur non avendone diritto. In questi casi sarà necessario restituire l’importo.

Per esempio questo può succedere quando con tutti gli stipendi del 2024 versati e l’avvenuto conguaglio fiscale, si effettua il ricalcolo delle imposte e delle detrazioni e si perdono i requisiti per ottenere il bonus. In questi casi il datore di lavoro dovrà recuperare i 100 euro e può farlo attraverso la compensazione con il modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo.