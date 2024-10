Bonus Natale in busta paga, come ottenere i 100 euro con la tredicesima: cosa bisogna fare per riceverlo e come compilare l’autocertificazione

La circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di erogazione del bonus Natale: come chiedere i 100 euro con la tredicesima.

Il bonus Natale da 100 euro per i lavoratori dipendenti è in dirittura d’arrivo. La misura una tantum per le famiglie con un reddito fino a 28mila euro prende forma con la circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate che fornisce tutte le indicazioni riguardanti l’erogazione della misura introdotta dal dl Omnibus.

La circolare si sofferma soprattutto sulle modalità di erogazione del bonus, spiegando cosa devono fare i lavoratori per ottenere i 100 euro in più nel mese di dicembre. Entriamo nel dettaglio e vediamo come è possibile ottenere il bonus Natale.

Bonus Natale, arriva la circolare dell’Agenzia delle Entrate: come ottenerlo, serve l’autocertificazione

Per ottenere il bonus Natale da 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito fino a 28mila euro è necessario presentare una richiesta scritta al datore di lavoro per l’accredito con la prossima tredicesima.

L’erogazione del bonus non sarà quindi automatica. Per ottenere i 100 euro con la tredicesima, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale).

Nel dettaglio, il dipendente deve quindi compilare un’autocertificazione comunicando di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma. Il sostituto d’imposta riconoscerà l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

Cosa deve fare il datore di lavoro e come viene calcolata la cifra

La circolare fornisce anche istruzioni ai sostituti d’imposta che erogano il bonus: l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (che sia a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (per esempio nel caso di part-time). L’importo, quindi, non sarà sempre di 100 euro ma dipenderà dai giorni effettivamente lavorati durante l’anno.

I requisiti per accedere al bonus Natale

Sono tre i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro; avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico e avere capienza fiscale, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Per quanto riguarda il limite dei 28mila euro, nella circolare si evidenzia che non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Quanto invece al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico.

In caso di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.