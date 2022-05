Bonus patente: a chi spetta e come richiederlo? Tutti i requisiti

Bonus patente: nel 2022 dovrebbe partire anche una nuova agevolazione per i giovani under 35 che hanno intenzione di prendere la patente per alcuni mezzi in particolare.

Bonus patente: a chi spetta

Nella lista delle diverse agevolazioni previste, ecco anche il bonus patente 2022 che prevede, per i giovani under 35, la possibilità di ottenere la licenza per la guida di mezzi pesanti (CQC) necessaria per lavorare nel settore dell’autotrasporto. Si tratta di un incentivo pari all’80% della spesa sostenuta, per un valore massimo i 2.500 euro, che potrà essere utilizzato dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2026.

Quest’attenzioni per i giovani che vogliono prendere la patente per i mezzi pesante è presente nel Decreto Milleproroghe 2022 con il fondo denominato “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto”. Il Governo ha stanziato 3,7 milioni per il 2022 e 5,4 milioni all’anno dal 2023 al 2026.

Come richiederlo: tutti i requisiti

Il bonus patente potrà essere utilizzato dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2026, ma al momento non è ancora possibile presentare domanda. Stando però a quanto fin qui comunicato, la richiesta del beneficio dovrà essere presentata in via telematica attraverso una nuova piattaforma informatica che verrà predisposta dal Ministro delle Infrastrutture.

Il cosiddetto “voucher patente autotrasporto” può essere richiesto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non risulta ai fini del computo del valore dell’Isee

