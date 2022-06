Bonus vacanza 2022 per giovani, pensionati e famiglie: requisiti e come richiederlo

Bonus vacanza 2022: quali sono le agevolazioni previsti per quest'estate e per quali categorie sono state pensate.

Bonus vacanza 2022: ecco quali agevolazioni sono state previste e per quali categorie. I requisiti richiesti e fino a quando è possibile usufruirne.

Bonus vacanza 2022: requisiti e come richiederlo

Il Bonus vacanza nel 2022 non prevede un voucher come accadde nel 2020 con l’erogazione di 500 euro ma si tratta di uno sconto su soggiorni e viaggi. Infatti, il bonus in questione verrà concesso in percentuale. L’agevolazione dipenderà quindi dall’effettivo importo speso dal beneficiario.

Giovani

Per i giovani, può essere richiesto da chi ha un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni. L’agevolazione per ottenere sconti su soggiorni e viaggi è possibile tramite la Carta Giovani Nazionale. Attraverso questa strada, addirittura si può ottenere il 50% del prezzo finale del servizio acquistato. La Carta può essere richiesta anche tramite l’applicazione Io Italia.

Pensionati

Per i pensionati ecco Estate INPSieme Senior. Sul sito ufficiale, si legge che “offre a circa 4mila pensionati, loro coniugi e figli disabili conviventila possibilità di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre”. Il bando è riservato a chi appartiene alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione Fondo Ipost. Inoltre, l’agevolazione è riservata solo a chi ha un ISEE inferiore agli 8000 euro. La domanda di partecipazione doveva essere trasmessa a partire dalle 12 del 21 marzo 2022 ed entro le 12 del 15 aprile 2022.

Famiglie

Bisogna ricordare che i bonus erogati dall’INPS sono scaduti. Tra questi c’erano agevolazioni previste per famiglie di pensionati o con figli a carico portatori di disabilità. L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il voucher da 500 euro rimane valido solo se le vacanze sono state prenotate entro il 31 dicembre 2021 e verrà effettuata entro la fine del 2022.