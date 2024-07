Boom di Piazza Affari nel primo semestre 2024: balzo per capitalizzazione e scambi

Il bollettino statistico Consob evidenzia un primo semestre del 2024 di crescita per la capitalizzazione e gli scambi a Piazza Affari.

Cresce la capitalizzazione e corrono i volumi scambiati. I primi sei mesi del 2024 sorridono a Piazza Affari, stando al bollettino statistico della Consob. Innanzitutto la capitalizzazione di Borsa, in crescita del 4% nel primo semestre dell’anno rispetto alla fine del 2023. Poi il forte balzo dei volumi scambiati, sia per quanto riguarda i titoli azionari che per i titoli di Stato italiano: l’incremento, rispettivamente, è stato su base annua del 19,9% e del 58%.

Il primo semestre del 2024 a Piazza Affari nel bollettino Consob

Il buon momento della Borsa viene confermato dal fatto che tra aprile e giugno l’indice ha toccato i livelli più elevati dal 2008, mentre – allo stesso tempo – prosegue la tendenza delle società a lasciare il listino. Il bollettino evidenzia che il valore complessivo di mercato delle azioni a Milano è salito a fine giugno a quota 824 miliardi, ovvero il 4% in più rispetto ai 794 miliardi di fine 2023. L’andamento migliore è quelle delle società quotate italiane, la cui capitalizzazione tocca quota 622 miliardi, in crescita dell’8% rispetto ai 575 miliardi della fine dello scorso anno.

Come detto, il balzo maggiore è però quello degli scambi di azioni di società quotate vigilate dalla Consob sulle piattaforme nazionali: parliamo di una salita del 19,9% a 338 miliardi, rispetto ai 282 del primo semestre del 2023. Ancora più rilevante l’aumento del volume delle negoziazioni sui titoli di Stato della Repubblica italiana (+58%). Il controvalore dei bond governativi passati di mano, invece, è salito nel primo semestre a quota 3.189 miliardi contro i 2.014 del primo semestre dell’anno scorso. Negativo il saldo tra entrate e uscite dal listino principale Euronext Milan (-3%): una sola new entry e quattro delisting.