Il 2023 è da record per la Borsa di Milano: Piazza Affari la migliore in Europa

Il 2023 si chiude con un aumento del 28% per l'indice Ftse Mib: la Borsa di Milano è la migliore in Europa.

Un anno da record per la Borsa di Milano. Il 2023 si chiude con l’indice Ftse Mib che ha registrato un aumento del 28%: il massimo annuale è stato toccato, a quota 30.427 punti, lo scorso 11 dicembre; il minimo è invece risalente a praticamente un anno fa, il 2 gennaio, a 24.158 punti.

Si registrano quindi valori superiori alla quota dei 30mila punti: non succedeva dal giugno 2008. I dati di fine anno di Borsa italiana evidenziano un 2023 da record, con l’aumento dell’indice Ftse Italia All Share del 26,2%.

La capitalizzazione complessiva delle società quotate sui listini di Piazza Affari al 28 dicembre si attesta a 761 miliardi di euro: una cifra pari al 39,4% del Pil italiano. Lo scorso anno si era fermata a 626 miliardi, ovvero il 33,9% del Pil.

Sui mercati di Borsa italiana si sono registrate, nel 2023, 39 nuove ammissioni: 36 di queste sono state Ipo (Offerta pubblica iniziale), per un totale di 429 società quotate sui mercati di Piazza Affari. Entrando nel dettaglio: 225 società sono sul mercato principale Euronext Milano (e 72 nel segmento Star), 203 su Euronext Growth Milan (mercato dedicato alle Pmi), a cui si aggiunge un fondo sul mercato Miv.

Nel 2023 Milano è stata la miglior Borsa in Europa, con un dato finale del +28,03%. Dietro troviamo Madrid (+22,76%), Francoforte (+20,31%), Parigi (+16,52%), Amsterdam (+14,2%) e Londra (+3,78%). Tra i titoli che hanno fatto segnare i migliori risultati ci sono quelli del settore della difesa: per Leonardo, spinta dai venti di guerra, la miglior prestazione con un rialzo dell’85,3%. Bene anche le banche con Unicredit (+85,09%), Mps (+58,27%), Bper (+57,73%). Risultati ottimi anche per Ferrari (+52,45%), A2a (+49,32%), Iveco (+46,56%), Banco Bpm (+43,4%), Tim (+36,01%) ed Enel (+33,8%).