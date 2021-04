Brescia: l’uomo di 80 anni che è morto cinque giorni dopo la vaccinazione con Moderna

Un uomo di 80 anni è morto ad Alfianello, in provincia di Brescia, cinque giorni dopo essere stato vaccinato con Moderna. Secondo quanto riporta Il Giornale di Brescia, il medico curante che ha effettuato la vaccinazione a domicilio ha chiesto e ottenuto di far eseguire l’autopsia per capire se esistono eventuali collegamenti tra l’inoculazione del vaccino e il decesso. Bloccati i funerali poche ore prima della celebrazione.

È stata la stessa dottoressa che ha somministrato il siero a domicilio, medico di base della famiglia, ad aver chiesto ulteriori approfondimenti, tra cui appunto l’esame autoptico che verrà eseguito nei prossimi giorni. I familiari avevano già organizzato i funerali, che si sarebbero dovuti celebrare martedì mattina. Tutto rimandato in attesa degli esiti dell’autopsia.

La volontà del medico è quella di vederci chiaro ed escludere ogni possibile correlazione con il vaccino. Ad oggi evidenze non ce ne sarebbero. Ma è giusto, in ambito medico, andare fino in fondo. “La dottoressa non ha voluto firmare il certificato – ha detto il figlio dell’anziano deceduto, ancora al Gdb – perché sostiene che si deve escludere un legame di causa ed effetto tra la morte e il vaccino. E’ stata lei a somministrare il vaccino Moderna a mio papà, e ci ha detto che vuole essere certa che non vi sia alcuna correlazione”.