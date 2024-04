Bruno Valensise è il nuovo direttore dell’Aisi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ha nominato oggi Bruno Valensise nuovo direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi), con decorrenza del mandato da venerdì 19 aprile.

L’attuale vicedirettore del Dis, Bruno Valensise, è stato nominato oggi da Palazzo Chigi direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna

Bruno Valensise, nato a Roma il 29 dicembre del 1970, è attualmente vicedirettore generale del Dis, ruolo che ha ricoperto dal 2019. Prenderà il posto del generale Mario Parente, da ben 8 anni alla guida dell’Aisi.

Lunga la sua carriera nell’intelligence. All’interno del Dis, Valensise è stato, dall’ottobre 2015 al settembre 2019, direttore dell’Ufficio centrale per la segretezza e, prima ancora, direttore della Scuola di formazione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Dal 2004 al 2012 ha svolto diversi incarichi dirigenziali, prima nel Sisde e poi nell’Aisi.

Il nuovo direttore dell’Aisi è laureato in Giurisprudenza, in Scienze politiche e in Scienze economiche e sociali, nonché dottore di ricerca in Diritto Costituzionale. Ha conseguito l’abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato presso il distretto di Corte d’appello di Roma.