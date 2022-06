Bruno Venturini, dove vive il cantante? Età, canzoni napoletane, moglie e figli

Chi è Bruno Venturini, il tenore campano spesso descritto come “ambasciatore della canzone napoletana nel mondo”?

Bruno Venturini, all’anagrafe Bonaventura Esposito, è nato il 1° dicembre 1945 a Pagani, comune in provincia di Salerno, in Campania. L’artista è diventato un tenore di fama internazionale, apprezzato non solo in Italia ma anche all’estero. In considerazione delle sue doti canore, è stato frequentemente definito “ambasciatore della canzone napoletana nel mondo”.

Nel corso della sua carriera, ha venduto oltre cento milioni di dischi. La sua opera discografica più famosa è Antologia della Canzone napoletana, pubblicata dalla SAAR Records di Milano.

Per quanto riguarda la sua carriera, nel 1955, si è trasferito a Roma con la famiglia per consentire al padre di essere curato in quanto affetto da cirrosi epatica. Per sostenere le spese mediche, nel 1957, suo fratello maggiore Peppino ha iniziato a girare per i mercatini romani come venditore ambulante di maglieria. In questo contesto, l’artista lo accompagnava cantando per attirare potenziali acquirenti.

Venturini, quindi, è stato scoperto dal tenore Mario Lanza mentre cantava per i mercatini di Roma. Lanza, infatti, che stava girando alcune scene del film Arrivederci Roma con Marisa Allasio, ha spronato l’allora giovane artista a studiare e a perfezionarsi nel canto.

Dopo la morte del padre, si ritrasferisce a Salerno e comincia a studiare canto, debuttando ufficialmente nel 1959, durante la festa di Porta Capuana.

Vita privata, moglie e figli

In relazione alla sua vita privata, Bruno Venturini ha sposato Filomena “Mena” Di Rosa. La coppia ha avuto tre figli: Raffaele, Vittorio e Salvatore.

Ospite a Domenica In, Venturini ha raccontato l’immenso dolore vissuto per la perdita della moglie, scomparsa nel 2021. A questo proposito, il tenore ha affermato: “La mia medicina ora è il pubblico, a Pasquetta ricoverai mia moglie, dopo 15 giorni ci lasciò, una notte, il 21 aprile…”.