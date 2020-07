Brutte notizie dal bollettino. Nuovo picco di contagi: 276 nelle ultime 24 ore. Quasi la metà individuati in Lombardia. I malati sono ancora oltre 13mila

Sono 276 i nuovi contagi individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 229). Quasi la metà (135) sono in Lombardia, 53 in Emilia-Romagna e 23 nel Lazio. Quattro, secondo quanto riferisce il bollettino del ministero della Salute (qui la mappa), le regioni dove non si registrano nuovi casi: Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. I morti sono stati 12, come ieri, e portano il totale delle vittime a 34.938. I pazienti ancora positivi sono 13.428 (-31 rispetto a ieri). In calo, invece, il numero dei ricoveri: 27 in meno nei reparti ordinari (844) e 4 in meno nelle terapie intensive (65). I pazienti ancora in isolamento domiciliare sono 12.519.