Btp Valore, quando arriva la nuova emissione per i piccoli risparmiatori e come funziona

Torna il Btp Valore. Dal 2 al 6 marzo è prevista una nuova emissione del titolo di Stato rivolto esclusivamente ai piccoli risparmiatori. Il ministero dell’Economia ha annunciato la settima emissione da quando è stata lanciata la famiglia del Btp Valore. Il nuovo titolo durerà sei anni, avrà cedole crescenti e, come per le scorse edizioni, viene confermato anche il premio di fedeltà per chi lo mantiene fino alla sua scadenza.

Quando arriva il nuovo Btp Valore e tutte le caratteristiche

Si parte lunedì 2 marzo, con l’emissione prevista fino alle ore 13 di venerdì 6 marzo, salvo chiusura anticipata. Il nuovo titolo avrà cedole crescenti, pagate ogni tre mesi seguendo un meccanismo step-up di 2+2+2 anni. I tassi minimi garantiti verranno comunicati il 27 febbraio e potrebbero essere confermati o rivisti al rialzo al termine del collocamento. Il premio finale, valido solo per chi acquista il titolo nei giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza, sarà dello 0,8% del capitale nominale investito.

Come già avvenuto per le emissioni precedenti, il Btp Valore sarà acquistabile solo dai piccoli risparmiatori o attraverso l’home banking (se abilitato al trading online) o rivolgendosi alla propria banca o all’ufficio postale presso cui si detiene un conto corrente. L’investimento minimo richiesto sarà di mille euro. Prevista la consueta tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale, l’esenzione dalle imposte di successione e l’esclusione dal calcolo Isee fino a 50mila euro investiti in titoli di Stato.