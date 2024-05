Btp Valore, tutto quello che serve sapere sulla nuove emissione: i rendimenti, le cedole, il premio finale e come sottoscriverlo

Da lunedì 6 maggio parte la quarta emissione del Btp Valore, dedicato ai piccoli risparmiatori. La durata sarà, come nell’ultimo caso, di sei anni e le sue caratteristiche sono simili a quelle dell’emissione di circa due mesi fa.

Il ministero dell’Economia, ricordando che le cedole saranno pagate ogni tre mesi e che è previsto un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito, ha anche comunicato i tassi minimi garantiti, che potrebbero essere rivisti al rialzo dopo l’emissione della prossima settimana.

Le caratteristiche del nuovo Btp Valore

Viene confermato il meccanismo step up, che alza la cedola a metà del periodo di scadenza del titolo: per i primi tre anni il rendimento lordo annuale sarà del 3,35% (contro il 3,25% previsto per la precedente emissione) e nel secondo triennio, dal quarto al sesto anno, il rendimento sarà al 3,90% (contro il 4% del precedente). A questo si aggiunge un premio dello 0,8% per chi sottoscrive il Btp Valore la prossima settimana e mantiene il titolo fino alla scadenza.

La cedola sarà trimestrale e l’investimento minimo previsto è di mille euro: non è stato invece fissato un limite massimo. L’emissione partirà lunedì 6 maggio e terminerà venerdì 10 maggio alle 13, anche se è possibile una chiusura anticipata. Il codice Isin del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005594491. Sarà possibile acquistarlo anche attraverso l’home banking o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale in cui si possiede un conto corrente.