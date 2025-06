Busta paga, a giugno arriva il bonus da 500 euro: ecco per chi crescono gli stipendi e come funziona

In questi giorni, con lo stipendio di giugno, arriva una sorta di bonus da 500 euro in busta paga: ecco per chi e come funziona.

Una sorta di bonus, da quasi 500 euro. In busta paga in questi giorni, per i dipendenti statali, arrivano buone notizie. Il cedolino di giugno, infatti, comprende anche gli importi finora non pagati relativi alla mancata applicazione del taglio del cuneo fiscale. Questo vuol dire che in questi giorni la busta paga sarà più ricca di 500 euro tra applicazione dell’ex sgravio contributivo e arretrati.

Il taglio del cuneo fiscale, sotto la nuova forma decisa dal governo Meloni, è in vigore da gennaio. Ma finora, per gli statali, non è stato applicato. Solo dallo stipendio di giugno arriverà quindi il taglio, con tanto di arretrati. La piattaforma NoiPa ha già pubblicato i cedolini nell’area riservata, confermando l’accredito del taglio del cuneo e gli arretrati per i mesi precedenti.

Bonus da 500 euro in busta paga: ecco per chi

In questi giorni arrivano, dunque, gli aumenti in busta paga dopo mesi di attesa. Un incremento che riguarda solamente i dipendenti della pubblica amministrazione con reddito non superiore ai 40mila euro. Si tratta degli statali che, contrariamente ai lavoratori del privato, non hanno finora ricevuto il beneficio del taglio del cuneo fiscale nel 2025.

In media, il taglio del cuneo fiscale, per gli statali vale 82 euro. Agli 82 euro di giugno si devono aggiungere gli arretrati da gennaio a maggio, per un totale che si avvicina molto ai 500 euro. L’importo di cui parliamo è solo quello medio, poi per ogni singolo lavoratore la cifra sarà diversa in base al proprio reddito.

Chi deve rinunciare al beneficio con lo stipendio di giugno e come fare

Si può anche decidere di rinunciare al bonus in caso di possibile restituzione: per chi percepisce altri redditi e supera così il limite reddituale complessivo, è infatti possibile rinunciare al beneficio attraverso la funzione self-service di NoiPa, evitando di dover restituire successivamente l’importo in dichiarazione dei redditi. Per il mese di giugno, comunque, era necessario comunicare la rinuncia entro il 25 maggio. Un’eventuale rinuncia ora varrebbe solamente per le mensilità successive.