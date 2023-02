Il cadavere di una donna è stato trovato in un’auto a Lecco in riva a un lago. I sommozzatori stanno cercando altri corpi in acqua,

Il cadavere di una donna è stato trovato a Lecco all’interno di un’auto, abbandonata sulla riva del lago in località Rivabella. Si ipotizza che possano esserci altri corpi in acqua: per questo motivo, vigili del fuoco e sommozzatori stanno conducendo le verifiche necessarie.

Il cadavere di una donna è stato trovato in un’auto a Lecco. Il veicolo era abbandonato sulla riva del lago

La drammatica scoperta è stata fatta nella mattinata di lunedì 6 febbraio quando il corpo di una donna è stato individuato sui sedili posteriori di un’auto, una Fiat Panda. Il veicolo è stato lasciato sulla spiaggia lago in località Rivabella, in prossimità della riva. Le ruote anteriori del mezzo, infatti, erano in acqua.

Per quanto riguarda la vittima, pare che la donna abbia circa 40 anni ma la sua identità non è ancora stata rivelata. Le forze dell’ordine stanno conducendo verifiche al fine di scoprire le generalità della sconosciuta.

Il ritrovamento del corpo e la ricerca di altri corpi dei sommozzatori

Il corpo è stato notato da alcuni operai che, passando sul lungolago, hanno avvistato la Fiat Panda parcheggiata in un posto anomalo. Guardando all’interno del veicolo, poi, hanno scorto il cadavere.

Sul luogo del macabro ritrovamento, insieme al 118, alle forze dell’ordine e agli uomini della scientifica, si sono recati anche i vigili del fuoco e i sommozzatori. Questi ultimi hanno scandagliato le acque del lago al fine di verificare la presenza di eventuali altri corpi sul fondo del lago. L’ipotesi è scaturita dal fatto che la donna non fosse seduta al posto di guida.

Intanto, le autorità stanno indagando al fine di determinare le cause della morte della vittima. Al momento, nessuna ipotesi è stata esclusa.

