Siamo solo al 5 gennaio, ma il calciomercato di riparazione 2026 sta già bruciando le tappe. Tra colpi di scena inattesi e ritorni di fiamma nostalgici, le big di Serie A si stanno muovendo con una velocità che non si vedeva da anni. Mentre i tifosi finiscono di festeggiare, i direttori sportivi sono già al lavoro per consegnare i rinforzi necessari agli allenatori entro l’Epifania.

In primo piano c’è la Roma di Gian Piero Gasperini, che sembra aver individuato il tassello mancante per il proprio scacchiere tattico, ma occhio alle mosse di Inter e Juventus, pronte a colpi a effetto.

Roma, missione Raspadori: l’accordo è a un passo

Il nome del giorno è senza dubbio quello di Giacomo Raspadori. L’attaccante azzurro, dopo un’esperienza in chiaroscuro all’Atletico Madrid di Simeone, ha voglia di Italia. La Roma è in pole position: Massara ha lavorato ai fianchi i Colchoneros per chiudere un’operazione sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni con riscatto fissato a 19 milioni.

Perché Gasperini vuole proprio lui?

Raspadori può agire sia da trequartista che da seconda punta nel 3-4-2-1 del tecnico e darebbe imprevedibilità all’attacco, fin qui a dir poco sterile, della Roma. Conoscenza del campionato: il calciatore avendo un lungo trascorso in Serie A non necessita di alcun tempo di adattamento e sarebbe subito pronto.

il calciatore avendo un lungo trascorso in Serie A non necessita di alcun tempo di adattamento e sarebbe subito pronto. Urgenza: L’Atletico parte oggi per la Supercoppa in Arabia e la Roma vuole chiudere l’affare nella giorna odierna per evitare che il giocatore salga sull’aereo per Riad, facendo slittare – e forse tramontare – l’operazione che per Gasperini è necessaria.

La concorrenza della Lazio, che ha provato a inserire Guendouzi nella trattativa, sembra ormai superata dal sorpasso giallorosso. Ma non tutto è ancora scritto. Soltanto ieri dalla Spagna avevano fatto sapere che il calciatore sarebbe propenso a permanere a Madrid e quindi non si può escludere che la trattiva sfumi. Se la firma non dovesse arrivare entro mezzanotte, il rischio di un inserimento last-minute della Lazio o del Milan diventerebbe concreto.

Inter, suggestione Cancelo: Marotta allo scoperto

Se a Roma si sogna il talento azzurro, a Milano sponda nerazzurra il nome che scalda il cuore è quello di Joao Cancelo. Il presidente Marotta, nelle dichiarazioni pre-partita di ieri, non ha chiuso la porta: “Situazione particolare, ma monitoriamo le opportunità”.

L’infortunio di Dumfries ha lasciato un vuoto sulla fascia destra di Cristian Chivu. Cancelo, in rottura con l’Al-Hilal (e soprattutto con l’ex tecnico nerazzurro Inzaghi, ora in Arabia), accetterebbe un ridimensionamento dell’ingaggio pur di tornare in un calcio competitivo. L’idea è un prestito secco di sei mesi, magari inserendo nell’affare uno tra Acerbi e De Vrij, molto graditi agli sceicchi.

Juve e Milan: casting per l’attacco

Non restano a guardare le altre. La Juventus di Luciano Spalletti è alla ricerca di un’alternativa a David e Openda, che finora non hanno convinto appieno. Spunta l’idea Sorloth (sempre via Madrid), ma resta viva la pista nostalgica che porta a un clamoroso ritorno di Federico Chiesa, ai margini nel Liverpool.

In casa Milan, il DS Igli Tare (nuovo volto della dirigenza rossonera per questa sessione) sta lavorando su tre fronti per Allegri: un centrale, un esterno e un vice-Füllkrug. Il sogno proibito resta un innesto dalla Ligue 1, con fari puntati sui giovani talenti del Lione.