Calzedonia cambia il nome: i motivi spiegati in una nota

Calzedonia non si chiamerà più così ma la storica azienda di calze ha deciso di dare un nuovo nome al suo marchio.

Calzedonia ha cambiato il suo nome e lo fa con un criterio di marketing a sorpresa per tutti ma non per i dipendenti che a quanto pare sono stati coinvolti.

Calzedonia cambia il nome

L’azienda Calzedonia ha deciso di cambiare il proprio nome in Oniverse. A quest’operazione di marketing hanno preso parte anche i dipendenti, attraverso “un contest interno alla ricerca di idee creative per il nuovo naming, a conferma dell’importanza che ricoprono i collaboratori nell’evoluzione e nello sviluppo aziendale”.

I motivi spiegati in una nota

I motivi della scelta di cambiare i nomi sono riportati in una nota ufficiale: “Oniverse, personalizzazione della parola inglese «Universe», ovvero tutto lo spazio, il tempo e i suoi contenuti. Rappresenta l’universo del Gruppo, composto dai suoi brand, le persone, i valori. Oniverse è anche l’anagramma del cognome Veronesi, da cui tutto è partito e che ancora guida lungo il percorso intrapreso, accompagnato oggi anche dai suoi figli”.

“Il Gruppo ha saputo crescere costantemente. Oggi siamo una realtà con una grande storia, un universo in continua evoluzione, con diversi marchi tutti caratterizzati da una propria identità. Per questo la scelta di un nome che fosse indipendente e autonomo, ma che potesse rappresentarne l’essenza di tutti. Vogliamo infatti che ogni marchio abbia la sua autonomia, pur restando parte di un Gruppo. Oniverse indica proprio appartenenza, ma anche libertà. Un insieme eterogeneo, composto da realta? differenti tra loro, ma parte dello stesso progetto”, h dichiarato il presidente Veronesi.

Leggi anche: Vannacci assume il nuovo incarico e va subito in licenza