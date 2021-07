Svolta sul camicigate. La Procura di Milano chiude l’indagine e prepara le richieste di rinvio a giudizio

Svolta sul camicigate in Lombardia. Con una mossa attesa da tempo, la Procura di Milano ha chiuso l’inchiesta, in vista della probabile richiesta di rinvio a giudizio, per il governatore lombardo Attilio Fontana e altre quattro persone. La vicenda giudiziaria è quella relativa all’affidamento del 16 aprile 2020 della fornitura da oltre mezzo milione di euro di camici e altri dispositivi di protezione individuale a Dama, società di Andrea Dini, cognato del presidente. Fontana, Dini, Filippo Bongiovanni, ex dg di Aria, e una dirigente della centrale acquisti regionale rispondono di frode in pubbliche forniture, come Pier Attilio Superti, vicesegretario generale della Regione, nuovo indagato.

Come noto l’inchiesta è quella che ha creato grande imbarazzo al Carroccio. Stando a quanto accertato dalle indagini, la fornitura – mai completata – riguarda 75mila camici e altri dispositivi di protezione individuale. Venuto a galla il conflitto di interessi a seguito di un’inchiesta giornalistica che ha fatto discutere per mesi, la fornitura è stata trasformata in donazione con gli indagati che hanno sempre sostenuto di aver agito in buona fede e hanno parlato di un mero errore tecnico a cui, però, gli inquirenti non sembrano aver mai creduto.