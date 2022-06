Camper di Tinto e Roberta Morise, il nuovo format in onda su Rai 1: per quanto tempo andrà in onda e come è stato strutturato il programma?

A partire dalle ore 12:00 di lunedì 6 giugno, un nuovo format viene trasmesso su Rai 1 prendendo il posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, programma andato in onda con la sua ultima puntata nella giornata di venerdì 3 giugno.

Il nuovo format di Rai 1, che accompagnerà gli italiani per tutta l’estate fino alla prima settimana di settembre, è stato battezzato Camper ed è stato affidato alla conduzione di Tinto e Roberta Morise.

Ogni giorno, i due conduttori domineranno il mezzogiorno di Rai 1 con collegamenti in diretta e reportage incentrati sulle più belle e suggestive località di ferie, avvalendosi di una dinamica squadra di inviati.

Struttura e caratteristiche del programma

Tra i collaboratori di Camper, possono essere citati Elisa Silvestrin, alla guida del mezzo che ogni settimana viaggerà in una diversa regione italiana e che sarà costantemente in collegamento con lo studio; Francesco Gasparri, che accompagnerà i telespettatori lungo sentieri per escursioni e cammini sacri; Bianca Luna Santoro, che parlerà di tendenze e glamour; Gloria Aura Bortolini, che racconterà storie legate ai borghi più belli e caratteristici delle Penisola; Maria Elena Fabi, in diretta dalle più famose spiagge italiane; Marco di Buono, che esplorerà sagre e mercatini cittadini; Monica Caradonna, che illustrerà quotidianamente le ricchezze enogastronomiche delle regioni italiane; Barbara Pedrotti, che realizzerà reportage sullo sport estivo; Fabrizio Mainini, che suggerirà luoghi per vivere all’insegna dei balli cult dell’estate; Lorenzo Branchetti, che visiterà luoghi che vedono il ritorno degli emigrati all’estero durante il periodo estivo.

In collegamento con lo studio centrale, presso il quale si troveranno sempre Roberta Morise e Tinto, poi, ci saranno anche i conduttori della famiglia di Linea Verde, per salutare il pubblico dal proprio luogo di vacanza.