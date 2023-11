Campi Flegrei, allerta lanciata da Musumeci: possibili evacuazioni

Campi Flegrei, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci ha lanciato un nuovo pericoloso allarme per una zona continuamente a rischio bradisismo.

Campi Flegrei, allerta lanciata da Musumeci

Allarme lanciato sui Campi Flegrei dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in audizione alla commissione Ambiente della Camera. “La commissione Grandi Rischi ci ha comunicato che bisogna prepararsi all’eventuale necessità di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore rispetto al giallo“.

Possibili evacuazioni per circa mezzo milione di persone

Dunque, avanza la possibilità di evacuazioni per un territorio che presenta circa mezzo milione di persone. “Occorre essere pronti – sottolinea – a porre in essere le misure precauzionali qualora la situazione lo richiedesse, compreso il definito abbandono di quelle stesse aree qualora il manifestarsi dei fenomeni dovesse raggiungere intensità incompatibili con la permanenza delle comunità”.

Musumeci aggiunge che “vivere e lavorare in un’area vulcanica attiva, come quella dei Campi Flegrei, o in un territorio esposto al rischio di alluvioni e frane, è una situazione che va sempre presa in considerazione, sempre, tenendo ferme alcune condizioni: evitare le aree a rischio immanenti o pericolose; conoscere il rischio con cui si sceglie di convivere per programmare e sviluppare la vita di famiglie e imprese in modo consapevole; realizzare gli interventi strutturali appropriati sapendo che possono ridurre ma non eliminare il rischio di danni anche gravi”.