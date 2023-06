Carla Elvira Dall’Oglio, chi è la prima moglie di Berlusconi: dove vive, figli, necrologio funerali e patrimonio

Carla Elvira Dall'Oglio è stata la prima moglie dell'ex leader di Forza Italia. La loro unione però non dura molto.

Carla Elvira Dall’Oglio è stata la prima moglie di Silvio Berlusconi e dalla loro unione sono nati i primi due figli proprio dell’ex leader di Forza Italia. La prima donna del Cavaliere è stata sempre molto riservata sia durante sia dopo il rapporto con Berlusconi.

Carla Elvira Dall’Oglio, chi è la prima moglie di Berlusconi

Carla Elvira Dall’Oglio è conosciuta per essere stata la prima moglie di Silvio Berlusconi. Il loro legame nasce ad una ferma di un tram vicino alla stazione centrale di Milan nel 1964 e dopo solo un anno i due si sposano. La loro relazione non durerà però tanto ma solo quattro anni. Il divorzio arrivò nel 1985 quando Berlusconi inizio la sua nuova relazione con Veronica Lario.

Dall’Oglio è nata il 12 settembre del 1940 ed è sempre stata molto riservata anche durante gli anni della relazione con il marito che era già un personaggio pubblico. Pare che per la separazione con Berlusconi abbia sofferto di una forte depressione.

Carla Elvira Dall’Oglio: dove vive e figli

Dal matrimonio con Berlusconi nascono due figli: Marina Berlusconi, nata nel 1966, e Pier Silvio Berlusconi, nato nel 1969. Dopo la fine della relazione con Berlusconi, Dall’Oglio si trasferì in Inghilterra mentre oggi vive a Milano. La sua ultima apparizione pubblica risale infatti al 2009, quando accompagnò la figlia Marina Berlusconi alla cerimonia di consegna della Medaglia d’Oro del Comune di Milano.

Necrologio funerali di Berlusconi e patrimonio

La prima moglie di Berlusconi ha voluto pubblicare un necrologio per dare l’ultimo saluto al Cavaliere nel giorno dei suoi funerali. “Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito”.

Dopo la morte del Cavaliere, si parla molto dell’eredità e del patrimonio dei suoi erede. La maggior parte del suo impero sarà diviso sicuramente tra i figli che già detengono delle quote delle aziende di famiglia. I figli della Dall’Oglio, ad esempio, Marina e Pier Silvio si ritroverebbero con il 19,9% circa ciascuno.

