Veronica Lario, chi è cosa fa oggi l’ex moglie di Berlusconi: vita privata, compagno e carriera di attrice

Veronica Lario è stata la moglie di Silvio Berlusconi dopo Carla dall’Oglio. La sua carriera inizia come attrice di teatro e cinema per poi concludersi dopo l’incontro con il Cavaliere che l’ha avuta al suo fianco per diversi anni.

Veronica Lario, chi è cosa fa oggi l’ex moglie di Berlusconi: vita privata

Miriam Raffaella Bartolini è la nota Veronica Lario ed ex moglie di Silvio Berlusconi. La Lario è stata sposata con il Cavaliere dal 1990 fino al 2009, anno del divorzio. I due erano legati già dal 1980. Origini romagnole, è nata a Bologna il 19 luglio 1956. Quando si sono sposati con rito civile, Berlusconi si era separato infatti da Carla dall’Oglio, i due avevano già tre figli Barbara nel 1984, Eleonora nel 1986 e Luigi nel 1988. Lo sfogo della donna arriva soltanto all’indomani del divorzio: “È un ciarpame senza pudore, tutto in nome del potere. Sono convinta che a questo punto non sia più dignitoso che io mi fermi. La strada del mio matrimonio è segnata: non posso stare con un uomo che frequenta le minorenni. Chiudo il sipario sulla mia vita coniugale. Io e i miei figli siamo vittime, non complici, di questa situazione, dobbiamo subirla, e ci fa soffrire. Non posso più andare a braccetto con questo spettacolo”.

Dal divorzio, prima il Tribunale fissa un assegno di mantenimento pari a 3 milioni di euro al mese e poi a 1,4 milioni di euro mensili. Tuttavia, la Corte d’Appello di Milano, accogliendo il ricorso presentato dalla difesa di Berlusconi contro la decisione del Tribunale di Monza, ha stabilito che l’ex marito non deve più versare l’assegno divorzile da 1,4 milioni di euro al mese all’ex moglie, la quale è stata chiamata a restituire quanto percepito a partire dal marzo 2014, ovvero circa 60 milioni di euro, sentenza poi confermata in Cassazione. Oggi vive a Milano e trascorre la maggior parte del suo tempo con i figli e i tanti nipotini.

Veronica Lario: compagno

Non ci sono tante e certe informazioni sulla vita sentimentale della Lario dopo il divorzio con Berlusconi. Le è stata attribuita una presenta relazione tra la Lario e Massimo Cacciari ex sindaco di Venezia. Nel 1979, prima di Berlusconi, è stata fidanzata con Enrico Maria Salerno.

La carriera di attrice

La Lario a cavallo tra gli anni 70′ e 80′ è stata un’attrice di teatro ma anche del cinema italiano. Nel 1979 arriva il suo esordio sul piccolo schermo, Bel Ami di Sandro Bolchi e La vedova e il piedipiatti di Mario Landi. Inoltre, è stata anche protagonista nella commedia teatrale di Fernand Crommelynck Il magnifico cornuto, dove si è esibita senza veli. Mentre il suo esordio cinematografico arriva con Dario Argento nel film Tenebre, uscito nelle sale nel 1982. A seguito poi del colpo di fulmine con Berlusconi a Teatro Manzoni nel 1982, la Lario si occupò di essere la first lady fino alla separazione.