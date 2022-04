Carlo Massarini oggi: vita privata, altezza, moglie, Beatles e tour del giornalista

Chi è Carlo Massarini: il giornalista che porterà in Italia un tour per rivivere gli anni dei Beatles e il loro maggiori successi?

Carlo Massarini oggi: biografia, altezza e carriera del giornalista

Carlo Massarini è nato a La Spezia nel 1952 e ha debuttato all’età di soli 20 anni in radio, conducendo una trasmissione musicale intitolata Per voi giovani. Negli anni successivi, tra il 1973 e il 1977, ha condotto programmi radiofonici come Popoff e Radio 2 21.29, presentando al pubblico italiano artisti come Bruce Sprigsteen, Bob Marley, Joni Mitchellancora poco conosciuti in Italia e Jackson Browne, per il quale ha tradotto i testi e che ha seguito durante il suo tour attraverso la penisola.

Nel 1976, ha collaborato con la rivista Popster mentre nel 1979 è stato inviato a New York. Il giornalista è stato anche collaboratore dell’edizione italiana di Rolling Stone a partire dal 1980.

Nel 1981, è arrivato sul piccolo schermo, al timone di Mister Fantasy in onda su Rai 1. Il format era dedicato alla videoarte e ai video clip. Successivamente, nel 1987, ha affiancato Pippo Baudo alla conduzione del Festival di Sanremo. Esperienza ripetuta anche nel 1988 con Miguel Bosé e Gabriella Carlucci. In entrambe le edizioni, si è occupato di curare le presentazioni dei collegamenti dal Palarock, presso il quale si esibivano gli artisti internazionali invitati alla kermesse musicale.

Tra il 1995 e il 2002, è stato conduttore di MediaMente per Rai Education, approfondendo tematiche legate a Rete e nuove tecnologie.

Con Mister Fantasy, torna nel 2010 con sei puntate speciali. Nel 2014, ha condotto Virgin Radio Absolute Beginnersmentre, nel 2021, è tornato sul piccolo schermo con il format Startup Economy – Tutto ciò che fa innovazione su LA7.

Vota privata, moglie, Beatles e tour del giornalista

Per quanto riguarda la sua vita privata, Carlo Massarini ha una compagna di nome Roberta. Il giornalista, tuttavia, è molto riservato e non si hanno altre informazioni rispetto alla sfera sentimentale. Non è noto, inoltre, se la coppia abbia avuto figli.

A partire dal mese di aprile 2022, Massarini è impegnato nel tour italiano organizzato per rivivere gli anni dei Beatles e ascoltare insieme agli appassionati i successi della band.