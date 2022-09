È ufficiale: Carlo d’Inghilterra, succeduto alla regina Elisabetta II, morta ieri all’età di 96 anni, sarà ufficialmente proclamato re domani, sabato 10 settembre. La cerimonia si terrà alle 10 locali al St James’s Palace a Londra, davanti a un corpo cerimoniale noto come Accession Council, un organo composto da membri del Privy Council (un gruppo di parlamentari, alti funzionari pubblici, rappresentanti del Commonwealth e il sindaco della City di Londra).

Carlo sarà ufficialmente proclamato re sabato 10 settembre. I funerali della regina Elisabetta II dovrebbero tenersi il 19 settembre

Le campane a morto in questi, oggi, a Londra, dalla cattedrale di St Paul fino a Westminster, hanno suonato in memoria della regina Elisabetta. È questo il segnale che mette in moto la macchina del lutto ufficiale, segnata, a seguire, dalle 96 salve di cannone – una per ciascuno degli anni vissuti da Sua Maestà – sparate da Hyde Park come da altri luoghi del Paese da reparti militari d’onore.

In precedenza Downing Street aveva diffuso una nota per comunicare, a margine di una riunione del nuovo governo Tory guidato dalla premier Liz Truss, la “piena unità” dell’esecutivo nel sostegno al nuovo re Carlo III. I funerali solenni della regina Elisabetta II, invece, dovrebbero tenersi lunedì 19 settembre all’abbazia di Westminster.

Il primo discorso di Carlo, in veste di nuovo re del Regno Unito, sarà trasmesso alle 18 locali, le 19 in Italia. Lo ha reso noto lo speaker della Camera dei Comuni a margine di una seduta commemorativa in onore della regina Elisabetta.

Re Carlo, nel primo pomeriggio di oggi, ha lasciato la residenza scozzese di Balmoral con la regina Camilla, dove fino a stamattina aveva vegliato la salma di sua madre Elisabetta, per raggiungere l’aeroporto di Aberdeen e da lì imbarcarsi su un volo speciale diretto a Londra.

Per il prossimo Re, nella capitale britannica, sono previsti una serie d’impegni: oltre alla cerimonia di proclamazione è previsto un incontro con la premier Truss e uno con il duca di Norfolk, maestro di cerimonie di corte, per definire i dettagli della commemorazione ufficiale della regina. Prima di lui avevano lasciato Balmoral altri reali, a iniziare da suo figlio minore Harry.

