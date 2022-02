Carlotta Natoli: età, genitori, marito, figli e film dell’attrice

Chi è Carlotta Natoli? L’attrice italiana che ha ereditato la passione per la recitazione dal padre Piero Natoli, attore e regista.

Carlotta Natoli: biografia, età, genitori e film

Carlotta Natoli è nata a Roma il 29 maggio 1971 e ha 50 anni. L’attrice è figlia della slavista Caterina Graziadei e dell’attore e regista Piero Natoli, che le ha trasmesso la passione per la recitazione. A soli otto anni, l’artista ha debuttato recitando insieme al padre nel film Con…fusione!.

Da adolescente, ha studiato recitazione con Susan Strasberg, Geraldine Baron e Marylin Fried. Nel corso della sua carriera, poi, ha avuto la possibilità di lavorare insieme a registi come Michele Placido nel film del 1992 Le amiche del cuore e in Zero in condotta del 2001 e ha fatto parte del cast di Diciotto anni dopo, film d’esordio in qualità di regista di Edoardo Leo uscito nel 2009.

Nel 1996, è stata candidata al Nastro d’argento come Migliore Attrice Non Protagonista per L’Estate di Bobby Charlton di Massimo Guglielmi.

Nonostante la carriera sul grande schermo, l’attrice è nota soprattutto per i ruoli interpretati in tv. Ha recitato, infatti, in fiction come Compagni di scuola, Distretto di polizia, Tutti pazzi per amore, Braccialetti Rossi, Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti, Cuore contro cuore, Una donna per amico, Laura Muscardin.

Marito e figli dell’attrice

Per quanto riguarda la sua vita privata, Carlotta Natoli è legata all’attore Thomas Trabacchi da svariati anni. La coppia ha un figlio di nome Theo che l’attrice ha destritto come un bambino sveglio e curioso, poco interessato alla tecnologia moderna.

Insieme al partner Thomas Trabacchi, la donna ha recitato sul set della fiction Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?; nel film del 2017 Amori che non sanno stare al mondo; nel film del 2018 Troppa grazia e nella fiction del 2019 Il silenzio dell’acqua. Infine, hanno anche condiviso il set di 14 giorni – Una storia d’amore.