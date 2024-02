Caro-affitti, mancia di 23 euro al mese agli studenti fuorisede

Malgrado gli impegni il sostegno per gli affitti degli studenti fuorisede è arrivato in ritardo e solo per il 2% di chi ne ha diritto.

Lo scorso ottobre la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini rispondendo a un’interrogazione parlamentare aveva festeggiato “ulteriori 260 milioni per studenti fuori sede”. Le promesse del governo per risolvere la crisi abitativa degli studenti parlavano di “un miliardo di euro”, di “case disabitate date agli studenti” e di un “fondo per abbattere gli affitti”. Le risorse per l’anno 2023 sono state appena distribuite dal Ministero dell’Università: 23 euro al mese a testa e non per tutti.

Le poche risorse arriveranno agli studenti nel mese di febbraio, con un anno di ritardo rispetto alle richieste. “Dall’inizio del 2023 abbiamo chiesto alla ministra Bernini di accelerare l’erogazione del fondo affitti – dichiara Simone Agutoli, responsabile politiche abitative dell’Unione degli universitari (Udu) – ma la sua risposta è stata un procedimento macchinoso e infinito. Il risultato è che gli studenti riceveranno il sostegno economico con un anno di ritardo, quando ormai abbiamo già dovuto affrontare ingenti spese per l’affitto”. “Lo stanziamento di 4 milioni di euro per l’intero territorio nazionale – continua il sindacato studentesco – è totalmente insufficiente. A fronte di 830mila studenti fuorisede, meno del 2% riceverà un contributo, pari a 279 euro annuali, ossia 23€ al mese. Una cifra irrisoria, dal momento che paghiamo in media 350 euro al mese per il canone di locazione, a cui aggiungere spese condominiali e bollette”.

A Milano, dove è nata la protesta delle tende, saranno aiutati soltanto 260 studenti

L’Unione degli universitari sottolinea anche la disomogeneità del contributo. A Milano, dove è nata la protesta delle tende, saranno aiutati soltanto 260 studenti con 73mila euro, mentre a Bologna i beneficiari saranno 142 ed infatti non arriveranno neanche 40mila euro. A Roma, invece, gli studenti che riceveranno un sostegno saranno 571, a Napoli 184, a Venezia ci si ferma a 66. Va meglio a Torino con 2.309 studenti beneficiari per un totale di 644mila euro; sopra i 200mila euro anche Cosenza, Bari e Catania. Nella Legge di Bilancio 2024, l’Udu aveva presentato una serie di emendamenti per incrementare il fondo affitti fuorisede a 50 milioni di euro. Un intervento necessario, se si considera che la Francia destina a questa voce ben 1,4 miliardi di euro. Il Governo ha però espresso parere negativo.