Continua l’inarrestabile corsa del prezzo dei carburanti che, nel volgere di pochi giorni, ha già sterilizzato il taglio delle accise deciso dal governo di Giorgia Meloni. A preoccupare è soprattutto il gasolio che torna sopra la soglia psicologica dei due euro al litro.

Ma c’è di più. Questo, infatti, è il terzo giorno consecutivo di rincari che hanno messo fine alla tregua dei prezzi, durata appena 24 ore, che era scattata dopo l’annuncio di Donald Trump su un possibile accordo di pace con l’Iran che, di ora in ora, appare sempre meno probabile. A riprova di come la sfiducia dei mercati sia evidente e concreta, c’è il dato sul Brent che risale oltre i 100 dollari al barile.

Il caro carburanti non si ferma più

Stando alle ultime rilevazioni, la benzina self service si attesta a 1,738 euro/litro, con le compagnie che toccano quota 1,734 euro al litro e le pompe bianche che arrivano a 1,746 euro al litro. Il diesel self service, invece, prende letteralmente il volo arrivando a 2,022 euro/litro, con un prezzo che risulta del tutto identico tra compagnie e pompe indipendenti.

Male il servito di entrambi i carburanti. La verde servita arriva a 1,875 euro al litro, con le compagnie che praticano un prezzo di 1,905 euro al litro e le pompe bianche a 1,819 euro al litro. Va peggio per il diesel che al servito tocca quota 2,156 euro al litro, con punte di 2,189 euro al litro.

Ma non è finita. Il Gpl servito scende leggermente a 0,663 euro al litro, mentre il metano sale a 1,541 euro al kg. Il Gnl si piazza a 1,249 euro al kg.

Autostrade: il salasso continua

Com’è facilmente intuibile, i prezzi in autostrada sono ancora maggiori. Qui la benzina self service arriva a 1,796 euro al litro, mentre il servito arriva a 2,046 euro al litro. Il diesel self service, invece, si attesta sui 2,080 euro al litro, mentre per il servito il prezzo schizza fino a 2,333 euro al litro.

Autostrade dove, inevitabilmente, corrono anche i prezzi dei carburanti alternativi con il Gpl a 0,775 euro al litro, il metano a 1,548 euro al kg e il Gnl a 1,295 euro al kg.