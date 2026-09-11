Di giorno in giorno il caro carburanti peggiora, confermandosi una vera e propria emergenza. La cosa peggiore è che la situazione non sembra destinata a migliorare, come testimoniano le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, ieri in forte salita, e i conseguenti rialzi dei prezzi di benzina e diesel che hanno coinvolto la rete di distribuzione italiana.

Stando agli ultimi dati, il diesel si avvicina alla soglia dei 2,2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 17 settembre dello sconto fiscale di 17 centesimi decisa dal governo di Giorgia Meloni. Per trovare un valore più alto bisogna tornare indietro a marzo 2022. Anche la benzina si conferma ai massimi da quattro anni e mezzo.

Nello specifico, in base ai dati del Mimit aggiornati all’11 settembre, il prezzo medio nazionale della benzina self service è di 2,086 euro al litro, rispetto ai 2,077 euro al litro del 10 settembre. Quello del diesel self service è invece di 2,193 euro al litro, contro i 2,184 euro al litro del 10 settembre.

Caro carburanti, nuova stangata: il diesel sfiora i 2,20 euro al litro mentre la benzina vola e si avvicina ai 2,10 euro al litro

Venendo al dettaglio dei prezzi per compagnie e no logo, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, i prezzi medi della benzina in modalità self service praticati dalle compagnie sono compresi tra 2,082 e 2,091 euro al litro, mentre per gli impianti no logo il prezzo medio è di 2,076 euro al litro. Per il diesel, i prezzi medi self service praticati dalle compagnie si collocano tra 2,181 e 2,200 euro al litro, mentre per gli impianti no logo il prezzo medio è di 2,180 euro al litro.

Sul servito, per la benzina, gli impianti delle compagnie presentano prezzi medi compresi tra 2,162 e 2,282 euro al litro, mentre per i no logo il prezzo medio è di 2,128 euro al litro. Per quanto riguarda il diesel servito, i punti vendita delle compagnie hanno prezzi medi compresi tra 2,264 e 2,397 euro al litro, mentre per i no logo il prezzo medio è di 2,233 euro al litro.

Per quanto riguarda i carburanti alternativi, i prezzi medi praticati per il Gpl sono compresi tra 0,759 e 0,786 euro al litro, mentre per i no logo il prezzo medio è di 0,750 euro al litro.

Infine, i prezzi medi del metano per auto vanno da 1,746 a 1,916 euro al kg, mentre per i no logo il prezzo medio è di 1,775 euro al kg.