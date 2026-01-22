È durata pochi giorni la tregua sul caro carburanti. In queste ore il costo di benzina e diesel torna a farsi sentire, con nuovi ritocchi al rialzo che si riflettono sui prezzi praticati alla pompa e, di conseguenza, sulle tasche degli italiani. A spingere verso l’alto i listini è ancora una volta l’andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, che continuano a salire a causa delle tensioni internazionali e che inducono gli operatori ad aggiornare al rialzo i prezzi.

Nelle ultime ore, infatti, Eni ha applicato un nuovo rincaro di un centesimo sul prezzo raccomandato del diesel, confermando una tendenza che da giorni interessa l’intero settore. In attesa che vengano recepiti tutti gli ultimi interventi, le medie nazionali dei prezzi risultano in lieve ma costante aggiustamento verso l’alto, sia per la benzina sia per il gasolio.

Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service si attesta a 1,640 euro al litro, in leggero aumento rispetto alla rilevazione del 20 gennaio. Ma non è tutto. I prezzi praticati dalle compagnie, sempre stando ai dati diffusi, oscillano tra 1,622 e 1,650 euro al litro, mentre gli impianti senza marchio si posizionano su una media di 1,634 euro.

Caro carburanti, nuovi rialzi: aumentano i prezzi di benzina e diesel

Per quanto riguarda il diesel self, la media nazionale sale a 1,674 euro al litro, con i diversi marchi compresi tra 1,662 e 1,691 euro. Anche in questo caso i distributori no logo restano leggermente più bassi, con una media di 1,662 euro al litro.

Sul fronte del servito, i prezzi rimangono sensibilmente più elevati. La benzina servita si mantiene su una media di 1,784 euro al litro, con punte che arrivano fino a 1,856 euro negli impianti delle compagnie. Il diesel servito registra invece una media di 1,816 euro al litro.

Stabili ma su livelli comunque sostenuti anche Gpl e metano: il primo si colloca tra 0,692 e 0,721 euro al litro, mentre il metano auto oscilla tra 1,394 e 1,473 euro al chilo. Numeri che confermano come, almeno per ora, la pressione sui prezzi dei carburanti resti una costante per automobilisti e famiglie.