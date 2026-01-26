Il caro carburanti torna a far paura agli italiani. Come previsto nelle ultime settimane, i prezzi alla pompa hanno ripreso a salire con decisione, trascinati soprattutto dal gasolio, che registra gli aumenti più marcati, e dal metano, anch’esso in netto rialzo. Un trend che pesa sui bilanci delle famiglie e che si fa sentire in modo ancora più evidente lungo la rete autostradale, dove la benzina servita è tornata a sfiorare la soglia psicologica dei due euro al litro.

Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ritoccato verso l’alto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel, confermando una dinamica ormai generalizzata. I dati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, elaborati su circa 20mila impianti, mostrano un aumento diffuso sia in modalità self service sia nel servito.

Caro carburanti, prezzi in forte aumento: benzina verso i 2 euro e gasolio in rialzo

Nel dettaglio, la benzina self service si attesta in media a 1,644 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,682 euro. Ancora più salati i prezzi al servito, con la benzina a 1,786 euro e il diesel a 1,823 euro al litro. In controtendenza il Gpl, che resta sostanzialmente stabile, mentre il metano sale fino a una media di 1,404 euro al chilo. In lieve calo, invece, il Gnl.

Sulle autostrade il quadro è ancora più critico. La benzina servita tocca nuovamente i 2 euro al litro, con il gasolio che supera quota 2,04 euro. Numeri che riaccendono il dibattito sul peso dei carburanti in una fase già segnata dall’aumento dei costi della vita e che rischiano di avere ripercussioni anche sui prezzi dei trasporti e dei beni di consumo nelle prossime settimane.