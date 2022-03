Carolina Crescentini, chi è l’attrice? Età, matrimonio, marito, figli, occhiaie, Instagram e film

Chi è Carolina Crescentini, l’attrice italiana vanta numerose produzioni televisive e cinematografiche e che recita tra i protagonisti della fiction I bastardi di Pizzofalcone, serie tratta dai libri dello scrittore Maurizio De Giovanni.

Carolina Crescentini: biografia, età, carriera e film

Carolina Crescentini è nata a Roma il 18 aprile 1980: ha 41 anni ed è alta 163 centimetri. Nonostante provenisse da una famiglia di commercialisti, sin da giovane ha tentato di entrare nel mondo dello spettacolo. Per questo motivo, ha frequentato svariati laboratori teatrali e la scuola di recitazione Teatro Azione, conseguendo il diploma nel 2006 presso il Centro sperimentale di cinematografia.

All’inizio della sua carriera nel mondo del piccolo schermo, l’attrice ha fatto parte del cast di miniserie e fiction come Carabinieri – Sotto Copertura nel 2005, Boris, Mai per amore, Lampedusa – Dall’orizzonte in poi.

Successivamente, ha ricoperto al cinema il ruolo di protagonista di Notte prima degli esami – Oggi e figura nel cast di Parlami d’Amore, Mine vaganti e A casa tutti bene.

Inoltre, ha recitato in Mare fuori 2 ed è uno dei volti principali della serie I bastardi di Pizzofalcone, tratta dai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni e trasmessa su Rai 1.

Vita privata, matrimonio, marito, figli, occhiaie e Instagram dell’attrice

Per quanto riguarda la sua vita privata, è noto che Carolina Crescentini abbia sposato il cantautore Francesco Motta nel 2019. Al momento, la coppia non ha avuto figli.

In passato, l’attrice è stata compagna del dj romano Davide D’Onofrio e ha avuto anche una liaison con il regista Marco Slalom.

Uno dei tratti più caratteristici della Crescentini sono le sue evidenti occhiaie. Con il procedere della sua carriera nel mondo dello spettacolo, queste sono si sono trasformate nel suo tratto distintivo: da giovane, infatti, le venne detto che sarebbero diventate la sua fortuna.

L’artista romana vanta un discreto seguito sui social: su Instagram, infatti, può contare circa 150 mila followers. Sulla piattaforma, condivide scatti che riguardano sia la sua vita professionale che la sua vita privata.