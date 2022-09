Carta del docente è disponibile: ecco cosa e come si può acquistare

Carta del docente è a disposizione on line. Tutti i docenti possono usufruire del bonus per poter procedere con acquisti.

Carta del docente è disponibile

La Carta del docente è on line: dalle 15 del 27 settembre è stata aperta l’applicazione ‘cartadeldocente’, per consentire la gestione del bonus. Gli insegnanti hanno la possibilità di avere il bonus del 2022/23 e il residuo del 2021/22, che potrà essere speso entro il 31 agosto 2023. Il Ministero dell’Istruzione ha messo una pagina internet dedicata con tutte le informazioni.

Ecco cosa e come si può acquistare

Il corpo docente può acquistare tramite il bonus tutto ciò che è collegato alla scuola: libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale; hardware e software; iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master inerenti al profilo professionale. Ma anche titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche; titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 (Buona Scuola).

Gli acquisti possono essere effettuati sia su negozi digitali sia fisicamente. Sulla piattaforma attraverso l’identità digitale SPID i docenti possono consultare la composizione del proprio borsellino elettronico grazie alla specifica funzione di “storico portafoglio”.

