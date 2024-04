Cda Rai, ecco tutti i nomi in lizza per far parte del prossimo Consiglio di amministrazione di viale Mazzini

Dai volti storici che hanno fatto la fortuna della Rai e del giornalismo, fino consiglieri che hanno già fatto o fanno parte dell’attuale Cda ed ex parlamentari. C’è un po’ di tutto nelle 121 candidature, di cui 70 alla Camera e 51 al Senato, per il rinnovo del Consiglio di amministrazione di viale Mazzini che sono state pubblicate sui siti dei due rami del Parlamento come previsto dall’articolo 63, comma 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Scorrendo l’elenco balza all’occhio che sono soltanto 20 le donne in lizza per un posto nel Cda. Tra le candidature, si segnalano: Giovanni Minoli; l’ex direttore di Rai2 nonché vicedirettore generale e presidente di Rai Pubblicità, Antonio Marano; l’ex consigliere di amministrazione dal 2015 al 2021, Antonino Rizzo Nervo; l’ex vertice di Isoradio, Danilo Scarrone; l’ex direttore del Tg3 e di Rainews 24 nonché degli Approfondimenti Antonio Di Bella. Non meno importanti le candidature dell’ex direttore di Europa, Stefano Menichini; dell’ex ministro forzista, Elio Vito; l’ex giornalista di Repubblica Goffredo De Marchis.

In lizza anche i consiglieri uscenti Simona Agnes (in quota Forza Italia e che da tempo viene data in pole position per la presidenza della Rai) e Alessandro Di Majo (in quota M5S). Norme alla mano, verranno selezionati due membri del Cda dalla Camera e altrettanti dal Senato che si andranno ad aggiungere al consigliere eletto dai dipendenti e ai due nominati dal ministero dell’Economia, l’amministratore delegato e l’ultimo componente che dovrebbe rivestire anche la carica di presidente.