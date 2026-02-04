Debutterà il 3 marzo con una striscia quotidiana, all’ora di pranzo (alle 12) su Rai 2, la nuovissima trasmissione di Tommaso Cerno, ex direttore del Tempo e neo direttore de Il Giornale (entrambe testate del gruppo che fa capo al parlamentare della Lega, Antonio Angelucci), quotidiano che nelle ultime settimane si è distinto per gli attacchi alla trasmissione Report, condotta da Sigfrido Ranucci (cioè un altro programma Rai).
Cerno da Ospite a Domenica In alla conduzione
Secondo quanto apprende La Notizia, per il grande salto dalla carta stampata alla televisione sarebbe fatta. O meglio, per la promozione alla conduzione, dopo l’apparizione settimanale a “Domenica In” di Mara Venier.
Il referendum si avvicina…
E nei corridoi di viale Mazzini si mormora sulla tempistica: la partenza della nuova trasmissione coincide del resto con le ultime settimane di campagna sul referendum per la separazione delle carriere.
Un lancio che dovrebbe essere annunciato a breve dalla Rai, in concomitanza con la nuova fiction su Tortora che sarà collocata nella fascia del prime time.