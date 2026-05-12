Oms: Nessun segno di un’epidemia di hantavirus di maggiori dimensioni

Madrid, 12 mag. (askanews) – Il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez ha incontrato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dopo che oltre 120 passeggeri e membri dell’equipaggio della nave da crociera MV Hondius sono stati evacuati dalle Isole Canarie spagnole il 10 e l’11 maggio. La valutazione dell’Oms continua a essere che il rischio per la salute a livello globale rimanga “basso”, ha dichiarato il direttore generale dell’Oms durante una conferenza stampa a Madrid con Sànchez, dopo l’incontro con il Primo Ministro spagnolo. “Al momento, non ci sono segnali che indichino l’inizio di un’epidemia di maggiori proporzioni. Ma ovviamente, la situazione potrebbe cambiare”, ha aggiunto Tedros Adhanom Ghebreyesus.