Cgil e Uil in piazza per lo sciopero generale: “Adesso basta”. Assenti Conte e Schlein

“Adesso basta”, questo è il grido di Cgil e Uil per lo sciopero generale di oggi, venerdì 17 novembre. Una protesta contro la manovra e le politiche economiche del governo Meloni, che si è allargata dopo lo scontro con l’esecutivo e il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, che ha deciso di precettare la mobilitazione per i trasporti, con una riduzione a quattro ore. Alla manifestazione dei sindacati, prevista in piazza del Popolo a Roma, quasi certamente non parteciperanno i leader di Movimento 5 Stelle e Pd, Giuseppe Conte ed Elly Schlein.

Lo sciopero generale di Cgil e Uil

Lo sciopero generale durerà otto ore a livello nazionale per pubblico impiego, scuola, università, sanità e addetti delle poste. Per i trasporti è stato ridotto a quattro, dalle 9 alle 13. Si tratta della prima tappa per un totale di cinque giornate di mobilitazione proclamate da Cgil e Uil.

Sul palco di Roma saliranno i due segretari, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Proprio il leader della Uil, Bombardieri, parla di una piazza che è “una risposta democratica di persone che soffrono, che hanno pagato per essere qui. È una risposta di democrazia a chi fa il bullo istituzionale. Bisogna avere rispetto dei lavoratori”.

La probabile assenza di Conte e Schlein

Quasi certa l’assenza sia di Giuseppe Conte che di Elly Schlein. Entrambi condividono le ragioni dello sciopero e hanno sostenuto i sindacati nel braccio di ferro contro il governo, ma nessuno dei due sembra intenzionato ad andare in piazza. Ufficialmente, per non compromettere l’autonomia dei sindacati in occasione di uno sciopero. Politicamente, anche per non farsi vedere piegati soprattutto a Landini.

Una differenza tra i due partiti però c’è: il Movimento 5 Stelle non si è organizzato per presenziare alle manifestazioni. L’eventuale presenza dei suoi esponenti sarà individuale e non organizzata a livello centrale. Il Pd, invece, andrà in piazza con un gruppo organizzato e ci saranno anche alcuni dei fedelissimi della segretaria, come Marco Furfaro, Marta Bonafoni e Arturo Scotto.