Dopo l’approvazione del Digital Services Act (Dsa), la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen ha messo nel mirino ChatGPT di OpenAI, il popolare forum Reddit e il videogioco Roblox. Stando a quanto fanno sapere da Bruxelles, la Commissione ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE), nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP), ai sensi del Digital Services Act (Dsa).

La decisione è stata presa in quanto tutti questi servizi online hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti attivi medi mensili nell’Ue, superando così la soglia prevista per la designazione.

ChatGPT Reddit e Roblox nel mirino dell’Ue

Come previsto dalla normativa, a seguito della notifica delle designazioni, avvenuta questa mattina, ChatGPT, Reddit e Roblox hanno a disposizione quattro mesi di tempo, ossia fino alla fine di novembre 2026, per conformarsi agli obblighi aggiuntivi previsti dal Dsa. In particolare, la Commissione vuole l’attenuazione dei rischi sistemici derivanti dai sistemi algoritmici di questi servizi, soprattutto quelli connessi alla diffusione di contenuti illegali, agli effetti negativi sui minori, sul benessere fisico e mentale degli utenti, sui diritti fondamentali, sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica.

Ma non è tutto. Con queste designazioni, la Commissione acquisirà poteri di indagine per valutare le funzionalità alla base di tali servizi e, ove applicabile, qualsiasi sistema correlato.

“Queste nuove designazioni significano che ChatGPT, Reddit e Roblox saranno ora soggetti a uno standard più elevato di controllo e responsabilità nell’Unione europea, in linea con il loro forte impatto sui nostri cittadini e sulla nostra società”, ha commentato la vicepresidente della Commissione per la Sovranità tecnologica, Henna Virkkunen. “Continuiamo a monitorare attentamente il panorama digitale e non esiteremo a designare qualsiasi piattaforma che soddisfi la soglia per una vigilanza rafforzata ai sensi del Digital Services Act”, ha aggiunto.