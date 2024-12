Chi è Luigi Mangione, il giovane fermato per l’omicidio di Brian Thompson: dalla brillante carriera scolastica ai videogiochi

Luigi Mangione è il 26enne sospettato dell’omicidio del ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson, ed è stato accusato di omicidio dai procuratori di New York. Una decisione presa dopo la sua udienza preliminare. Mangione ieri mattina è stato avvistato in un McDonald’s ad Altoona, in Pennsylvania, ed è stato riconosciuto da qualcuno che ha poi chiamato la polizia locale.

La polizia lo ha trovato in possesso di un silenziatore per armi da fuoco, una maschera coerente con quella indossata dall’uomo armato, un documento d’identità falso del New Jersey corrispondente a quello che l’uomo avrebbe utilizzato per registrarsi nell’ostello di New York City prima della sparatoria e un documento scritto a mano che “parla sia della sua motivazione che della sua mentalità”. Ma chi è Luigi Mangione, l’italo-americano arrestato per l’omicidio di Thompson?

Chi è Luigi Mangione

Mangione è nato e cresciuto nel Maryland, hanno affermato i funzionari locali. Nella sua vita ha avuto legami a San Francisco, in California, mentre il suo ultimo indirizzo noto era a Honolulu, Hawaii. Da adolescente aveva fatto volontariato presso un’azienda di famiglia, la catena di case di cura Lorien Health Systems, mentre frequentava il liceo, secondo il suo profilo LinkedIn.

Si è diplomato alla prestigiosa Gilman School, un istituto maschile noto come una delle scuole private più prestigiose di Baltimora, dove è stato il miglior studente del liceo nel 2016. Nel suo discorso di commiato, Mangione aveva elogiato i suoi compagni di classe per “avere avuto nuove idee e sfidato il mondo”, citando raccolte fondi di successo e risultati nello sport e negli studi.

“Per la classe del 2016, un tipo di classe che si presenta solo una volta ogni 50 anni, è stato un viaggio incredibile e semplicemente non riesco a immaginare gli ultimi anni con nessun altro gruppo di ragazzi”, aveva detto. Mangione ha poi frequentato l’Università della Pennsylvania, dove si è laureato nel 2020 con una laurea triennale in informatica e una specializzazione in matematica, e dove ha conseguito un master, ha detto un portavoce dell’università alla Cnn.

Era anche membro della confraternita Phi Kappa Psi, come mostrano alcune foto sui social media. In un’intervista per il blog dell’università, Mangione ha parlato di come aveva avviato un club di sviluppo di videogiochi. “Al liceo, ho iniziato a giocare a molti giochi indipendenti e cose del genere, ma volevo creare il mio gioco, quindi ho imparato a programmare”, ha detto. “Durante il mio primo e secondo anno di liceo, ho imparato (da solo) a programmare, ed è per questo che ora sono uno studente di informatica; è così che ci sono entrato… Volevo solo creare giochi”, scrive ancora Mangione.