L'attore Alessandro Gassmann ha annunciato su Twitter che non voterà mai più il Pd riferendosi al caso Giarrusso.

“Un partito che continua ad essere “riempito” di individui che non sono richiesti e che nulla hanno a che fare con l’idea iniziale. Un continuo cavallo di Troia lontano dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni. Non vi voto mai più. #adieux”. È quanto scrive su Twitter l’attore romano Alessandro Gassmann facendo riferimento all’annuncio dell’ex M5S, Dino Giarrusso di voler entrare a far parte del Pd.

