Chi sono gli chef stellati che guadagnano di più e quanto

Chi sono gli chef stellati che guadagnano di più

La cucina italiana nel 2023 è ben rappresentata con numerosi chef stellati che ovviamente portano a casa cifre economiche importanti. La classifica è stata stilata dall’Ufficio Studi Pambianco che ha fatto emergere un complessivo +64% di ricavi per le prime cinque realtà. Ci sono ovviamente nomi importanti come quelli presenti nella galassia Langosteria, con in particolare i ristoranti di Parigi e St Moritz (aperto nel 2023), C’è Massimo Bottura nella classifica così come risulta esserci anche Antonino Cannavacciuolo.

Quanto incassano

I Cerea nel 2022 hanno incassato la bellezza di 40 milioni di euro. Nel 2021 erano stati 24 milioni. Segue al secondo posto per incassi Massimo Bottura con 17 milioni di euro. Al terzo posto c’è invece il gruppo Alajmo di Rubano (Padova), passato da 10 a 16 milioni di guadagni. ha visto un 2022 con fatturato quasi triplicato che si è attestato sui 19,8 milioni contro i 7,7 milioni del 2019. Da Giacomo, ha visto un 2022 con fatturato quasi triplicato che si è attestato sui 19,8 milioni contro i 7,7 milioni del 2019. Segue poi il napoletano Antonino Cannavacciuolo che ha chiuso il 2022 con ricavi da 9,8 milioni.

