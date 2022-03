Chi sono gli italiani che vogliono andare a combattere in Ucraina?

Italiani che vogliono andare a combattere in Ucraina, attenzione. In merito al desiderio degli italiani di prendere le armi e scendere in guerra contro la Russia, è intervenuta la Farnesina. Intanto, a un mese dall’inizio della guerra in Ucraina si delinea quella che potrebbe essere la nuova strategia di Mosca: assediare le città.

Ci sono italiani che vogliono andare a combattere in Ucraina perché spinti dal desiderio di aiutare un popolo in difficoltà e poi ci sono italiani che stanno combattendo da tempo in quei territori, soprattutto nelle zone degli stati autoproclamati di Donetsk e Luhansk, nel Donbass. Tuttavia, viene considerato un reato secondo l’articolo 288 del codice penale chi arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero. È prevista come pena la reclusione da quattro a quindici anni.

Tra gli italiani impegnati militarmente in Ucraina c’è sicuramente Andrea Palmeri, soprannominato “Generalissimo”. Ha 42 anni ed è di Lucca, ha un passato come leader dei Bulldog, gruppo egemone nella curva ultras della sua città e militante di Forza Nuova. È latitante in Italia e non fa mistero di trovarsi in Ucraina, più precisamente nelle zone delle autoproclamate repubbliche filorusse dove, dal 2014, ha combattuto con le milizie.

Poi c’è Massimiliano Cavalleri, 42 anni di Palazzolo, in provincia di Brescia, nome di battaglia Spartaco. Sulla sua pagina Facebook si mostra in combattimento e si vanta di essere stato ferito tre volte. Nel 2018 ha raccontato in un’intervista televisiva: “Prima di arrivare nella Repubblica di Luhansk ero a Donetsk. Ho combattuto all’aeroporto per cinque mesi. Là si sparava bene o male tutti i giorni, con fucili, artiglieria, carri armati… Si sparava con tutto, là”.

La nota della Farnesina per gli italiani

In merito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione relative alla partecipazione di cittadini italiani alla guerra in Ucraina, la Farnesina ha ricordato in una nota che tali condotte possono essere considerate penalmente rilevanti ai sensi della normativa vigente (artt. 244 e 288 del codice penale). La Farnesina ribadisce nella nota, a tutela della sicurezza dei cittadini italiani, l’assoluto sconsiglio a recarsi nel Paese.

L’articolo 244 del codice penale prevede che, “chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni”. Secondo l’articolo 288, “chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini (4, 242, 244), perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni”.