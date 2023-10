Chi sono Jina Mahsa Amini e il movimento di protesta iraniano riconosciuti con il Premio Sacharov 2023

Jina Mahsa Amini e il movimento di protesta delle donnne iraniane sono stati riconosciuti con il Premio Sacharov 2023 dal Parlamento europeo. Continuano le battaglie delle donne iraniane per i loro diritti.

Chi sono Jina Mahsa Amini e il movimento di protesta iraniano Donna

Jina Mahsa Amini aveva 22 anni ed è deceduta mentre era sotto la custodia dalla polizia morale per non aver indossato correttamente lo hijab. Dalla morte della ragazza in Iran si sono scatenate proteste violente. A un anno dalla morte della manifestante iraniana Mahsa Amini, continuano i problemi e le proteste. Il padre della ragazza uccisa, Amjad Amini, è finito agli arresti domiciliari. L’uomo era stato messo sotto sorveglianza ma soprattutto gli era stato intimato dal governo di non tenere momenti di commemorazione per la figlia. Evidentemente qualcosa è successo perché alla fine la polizia iraniana è intervenuta. “Nel giorno dell’anniversario dell’omicidio di Stato di Jina Mahsa Amini, suo padre Amjad Amini è stato arrestato dalle forze di repressione questa mattina mentre usciva dalla sua casa a Saqqez ed è tornato a casa sua ore dopo”, scrive Iran Human Rights, aggiungendo che secondo le informazioni in suo possesso “la casa della famiglia è attualmente circondata da forze militari e di sicurezza”.

Dalla morte della ragazza, molte donne iraniane con lo slogan ‘Donna, Vita, Libertà’ hanno protestato contro la legge dell’hijab e altre leggi discriminatorie.

Riconosciuti con il Premio Sacharov 2023

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha annunciato la decisione sulla più alta onorificenza dell’Eurocamera, il Premio Sacharov 2023, per i diritti civili, giovedì mattina in plenaria a Strasburgo. “Il mondo ha ascoltato il canto Donne. Vita. Libertà. Il Premio Sacharov ne è una testimonianza. Il Parlamento europeo dà il suo sostegno al coraggioso popolo iraniano che lotta per il cambiamento. Siamo con voi”. Così via X la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, dopo l’assegnazione del Premio Sacharov a Jina Mahsa Amini e al movimento di protesta iraniano Donna, vita e libertà.

“Con profonda ammirazione, celebriamo il riconoscimento di Jina Mahsa Amini e del Movimento Donna, Vita e Libertà in Iran con il Premio Sacharov per la libertà di pensiero“. Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel dopo l’assegnazione del Premio Sacharov. “Onoriamo il coraggio di Jina Mahsa Amini, che ha dato la vita per difendere i diritti delle donne, e rendiamo omaggio alle donne iraniane che portano avanti la sua lotta. La loro dedizione ci ispira nella nostra lotta per la parità di diritti e libertà”, aggiunge Michel.