Chiude il canale YouTube TheBorderline dopo la morte del piccolo Manuel

Gli youtuber TheBorderline hanno annunciato la chiusura del loro canale dopo l'incidente in cui ha perso la vita il piccolo Manuel.

Il canale YouTube TheBorderline chiude dopo la morte del piccolo Manuel, il bambino di cinque anni vittima dell’incidente con il Suv degli youtuber. Il canale aveva circa 600mila iscritti.

Alla guida del Suv c’era Matteo Di Pietro, 20 anni. Insieme agli altri autori del canale ha deciso di chiudere questa esperienza online. Nell’incidente, avvenuto a Casal Palocco, a Roma, sono rimaste coinvolte anche la madre e la sorellina di Manuel.

La chiusura del canale YouTube di Theborderline

Sul canale è stato pubblicato un ultimo messaggio, un testo in cui i TheBorderline “esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima”.

Il messaggio prosegue: “L’idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano, la tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso”. E per questa ragione il gruppo ha deciso di interrompere “ogni attività”: “Il nostro pensiero è solo per Manuel”.

Incidente Casal Palocco, le indagini e l’autopsia

Sull’incidente continuano le indagini. Al centro dell’attenzione c’è anche una Mercedes nera, alla guida della quale c’era una donna: l’auto era intatta al momento dell’incidente e si ipotizza che il Suv l’abbia sorpassata a una velocità superiore a quella imposta dai limiti per quella strada.

I vigli stanno inoltre valutando tutti i filmati delle telecamere di sicurezza, per capire se sia stato ripreso anche il momento del tragico schianto. Intanto è stata effettuata l’autopsia sul corpo del piccolo Manuel e si è in attesa dei risultati: presto dovrebbe essere dato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia.