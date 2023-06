TheBordeline, chi sono gli YouTuber che hanno investito e ucciso un bambino di 5 anni a Roma: stavano girando un video

TheBordeline è il nome del gruppo di cinque giovani romani YouTuber: il nome è finito tra le notizie di cronaca perché sono stati coinvolti e hanno causato un incidente nella periferia di Roma.

TheBordeline, chi sono gli YouTuber che hanno investito e ucciso un bambino di 5 anni

Matteo Di Pietro, Vito Loiacono, Marco Ciaffaroni, Giulia Giannandrea e Leonardo Golinelli sono cinque giovani YouTuber del gruppo chiamato TheBordeline. Purtroppo i loro nomi sono finiti tra le notizie di cronaca perché sono coinvolti in un incidente mortale a Roma. L’impatto tra due auto è avvenuto a Casal Palocco e ad essere indagato per omicidio stradale è il vent’enne alla guida.

Ecco i cinque ragazzi come si descrivano nell’introdurre il proprio canale social: “Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi! Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento:). La nostra fonte di ispirazione è il grande MrBeast che in America ha costruito un impero attraverso questo tipo di video”.

Stavano girando un video

I cinque ragazzi erano a bordo di una Urus Lamborghini, presa a noleggio da due giorni, quando hanno travolto una SmartForFour con a bordo una mamma e i suoi due figli. Nell’impatto il piccolo Manuel Proietti, 5 anni, ha avuto la peggio ed è morto durante il trasporto in ospedale mentre la sorella di tre anni è grave.

Dalle prime ricostruzioni, pare che i ragazzi stavano girando un video che avrebbe dovuto chiamarsi “Vivo 50 ore in Lamborghini Urus”. Alcuni spezzoni, infatti, erano già stati girati e diffusi su Instagram e TikTok prima di essere rimossi. “Giorno due senza scendere della macchina, oggi McDonald’s e domani BurgerKing. Domani esco che sono questo toro”, dice uno dei ragazzi.

Più che video musicali si tratta di una challange lanciata sui social. L’obiettivo è quello di rimanere sempre a bordo della vettura, notte compresa, senza mai scendere. Per mangiare vengono utilizzati i drive in mentre la notte invece si dorme nei parcheggi. Durante questo periodo vengono girati e pubblicati filmati sui social con delle sfide lanciate di volta in volta. Un primo video di qualche tempo fa con la Tesla si era aperto con una promessa: “Se lasciate 100.000 like facciamo 50 ore in Lamborghini Urus”.

“Mi unisco al dolore dei familiari del piccolo che ha perso la vita nel tragico incidente di oggi a Casal Palocco. Mi auguro che la madre e la sorellina possano rimettersi presto e che le forze dell’ordine accertino quanto prima le responsabilità di quanto è accaduto”, ha scritto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri su Twitter.