Christian De Sica: figli, moglie, patrimonio e malattia

Chi è Christian De Sica, l’attore nonché comico e conduttore televisivo italiano figlio del regista e attore Vittorio De Sica.

Christian De Sica: biografia e carriera

Christian De Sica è nato il 5 gennaio 1951 a Roma e ha 71 anni. Figlio dell’attore e regista Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola María Mercader, aveva un fratello maggiore ossia il compositore di colonne sonore Manuel De Sica, deceduto nel 2014. Il compositore, inoltre, aveva avuto anche un trascorso nella musica beat degli anni ’60 del secolo scorso. Inoltre, ha una sorellastra, Emi, deceduto nel 2021 e nata dal precedente matrimonio del padre Vittorio De Sica con l’attrice Giuditta Rissone.

Dopo aver conseguito la maturità classica al Collegio Nazareno, Christian De Sica si è iscritto alla facoltà di Letterepresso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1970, salvo poi lasciare gli studi.

Nel 1972, la sua passione per la musica lo ha portato a entrare a far parte de La pattuglia azzurra, come cantante. In questo contesto, ha incontrato Massimo Boldi, membro della band. Il gruppo ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1973 con Mondo mio: il fallimento emerso in occasione della kermesse musicale ha spinto De Sica a seguire le orme dello spettacolo e dedicarsi alla recitazione.

Per quanto riguarda la sua carriera nel mondo del cinema, cominciata sul finire degli anni ’70, ha raggiunto il successo e grande popolarità soprattutto prendendo parte a molte commedie e ai cosiddetti cinepanettoni, la maggior parte dei quali condivisi con l’amico Massimo Boldi. Il primo a essere trasmesso fu Vacanze di Natale datato 1983.

Figli, moglie, patrimonio e malattia del figlio di Vittorio De Sica

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Christian De Sica ha avuto una relazione con l’attrice Isabella Rossellini. Nel 1980, poi, ha sposato la sorella minore di Carlo Verdone, Silvia Verdone. A proposito della sua storia d’amore con la moglie, l’attore ha raccontato di essersi picchiato con il cognato quando scoprì la frequentazione. Prima di diventare parenti, i due attori erano stati compagni di classe e amici.

Dal matrimonio con Silvia Verdone, sono nati i due figli della coppia: Brando, attualmente regista, e Maria Rosa, che svolge la professione di costumista.

Al momento, De Sica vive insieme alla moglie a Roma.

Nel novembre 2020, in occasione di un’intervista a Il Messaggero, De Sica ha raccontato di essere stato infettato dal Covid: “Il maledetto Covid-19 ha colpito anche me. Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa”.

In relazione al suo patrimonio, invece, si stima che l’attore guadagni circa mezzo milione di euro per le produzioni cinematografiche. Inoltre, durante la sua presenza a Striscia la Notizia, ha guadagnato circa 30 mila euro a puntata per un totale di 180 mila euro a settimana.