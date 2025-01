Cisgiordania, coloni assaltano diverse città palestinesi. Le ong: "L'esercito israeliano non muove un dito per impedire le violenze"

Torna l’incubo violenze in Cisgiordania. Secondo quanto riporta l’organizzazione israeliana per i diritti umani Yesh Din, un gruppo di coloni israeliani ha attaccato diversi villaggi palestinesi in risposta all’attacco di 24 ore prima che aveva causato la morte di tre israeliani.

Stando a quanto si apprende, l’ira dei coloni si è riversata soprattutto sul villaggio al-Funduq, l’insediamento palestinese da cui ieri sono partiti diversi colpi di arma da fuoco contro veicoli israeliani. Assalti che poi sono proseguiti nelle città di Turmusaya e di Immatain.

Da diversi video pubblicati sui social si vedono numerose auto date alle fiamme. “L’esercito israeliano non sta ancora una volta facendo nulla per impedire la violenza dei coloni e ha ignorato gli appelli pubblici ad attaccare i palestinesi”, ha denunciato Yesh Din su X. Attacchi che per il Times of Israel, non devono sorprendere nessuno visto che le organizzazioni per i diritti umani avevano reso pubblici i messaggi diffusi sui social dai gruppi di estrema destra, in cui si invitava a partecipare agli attacchi per “cancellare al-Funduq”, chiedendo alle autorità di adottare misure preventive.