In Cisgiordania dilagano le violenze, per la terza notte consecutiva i coloni israeliani hanno incendiato edifici e veicoli palestinesi

Passano i giorni ma non si arrestano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Per la terza notte consecutiva, un gruppo di coloni israeliani ha dato alle fiamme proprietà palestinesi nel villaggio di Abu Falah, a nord-est di Ramallah. Qui è stato dato alle fiamme un locale agricolo e su un muro dell’edificio è apparsa la scritta “Revenge Funduq” (Vendicare Funduq, ndr), facendo riferimento al villaggio dove a inizio settimana palestinesi armati hanno sparato contro veicoli israeliani, uccidendo tre persone. Durante il blitz sono state incendiate anche diverse automobili.

In Cisgiordania dilagano le violenze, per la terza notte consecutiva i coloni israeliani hanno incendiato edifici e veicoli palestinesi

Fortunatamente nel corso dell’attacco non ci sono state né vittime né feriti, e la Protezione civile palestinese ha fatto sapere di essere riuscita a domare l’incendio prima che potesse causare danni o pericoli ai civili. Violenze che, secondo quanto riporta il Times of Israel, sono avvenute in presenza delle truppe di Tel Aviv che “non hanno eseguito arresti”.