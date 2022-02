Claudia Ferri chi è? Età, Instagram e storia della truccatrice di Anna Tatangelo

Chi è Claudia Ferri, la truccatrice di Anna Tatangelo che ha svolto il processo di transizione per diventare una donna.

Claudia Ferri: storia della truccatrice di Anna Tatangelo

Claudia Ferri, nata Claudio, è diventata nota al pubblico nel 2008, quando la cantante Anna Tatangelo le ha dedicato il brano Il mio amico, portato in gara al Festival di Sanremo. All’epoca dei fatti, la make-up artist era ancora intrappolata nel corpo di un uomo: il processo di transizione per diventare donna, infatti, si è concluso soltanto nel 2017.

Per quanto riguarda Claudia Ferri, la truccatrice fa parte dell’entourage della cantante da molti anni ed è originaria di Sora proprio come la Tatangelo.

In relazione alla sua storia, la make-up artist ha rivelato di essere finalmente riuscita a realizzare il sogno di diventare donna a 40 anni. A questo proposito, durante un’intervista rilasciata a Gay.it, la donna ha raccontato il suo percorso, affermando: “Oggi mi sento realizzata. Sono finalmente felice. Sono quella che avrei sempre voluto essere. Ho passato un periodo che definirlo difficile, è poco. Non riuscivo a vedermi con i pantaloni e mi sentivo a disagio ogni volta che dovevo presenziare agli eventi che frequentavo per lavoro e non. Non riuscivo a mettere la giacca. Non mi sentivo bene ogni qual volta che guardavo l’armadio e, a vedermi per quella che non ero, morivo dentro. Ho preferito aspettare il momento giusto. A quarant’anni si è più maturi e, soprattutto, più consapevoli. Poi, in passato, c’era un’insicurezza da non sottovalutare che mi ha accompagnata per un bel po’ di tempo facendomi rimandare, di volta in volta, il grandepasso. Come mi sento oggi? Una bellissima ragazza. Oggi più che mai ho un rapporto meraviglioso con il mio corpo. In verità, anche prima, quando ero Claudio, ce l’avevo, perché sapevo perfettamente, dentro di me, di essere Claudia.”

Chi è Claudia Ferri? Età, compagno e Instagram della make-up artist

Il processo di transizione della make-up artist è durato circa due anni ma, una volta concluso, Claudia Ferri è riuscita a lasciarsi alle spalle il suo passato fatto di dolore, pregiudizi e momenti difficili.

Soffermandosi sui cambiamenti in corso nel mondo trans, infatti, la donna ha raccontato: “Le cose stanno cambiando e il mondo trans sta finalmente abbandonando l’immagine legata, da sempre, al sesso”.

Inoltre, commentato il suo percorso, la truccatrice ha ringraziato il suo compagno, affermando: “Ho avuto la fortuna di aver trovato una persona meravigliosa da sette anni. mi ha aiutata standomi vicino. Forze neanche lui sa il bene che mi da con la sua presenza”.

Nel 2019, Claudia Ferri è stata scelta come testimonial del Frosinone Lazio Pride – Orgoglio Ciociaro.

Su Instagram, la make-up artist vanta un discreto seguito con i suoi 13,8mila followers.

L’amicizia con Anna Tatangelo e il brano “Il mio amico”

In relazione al suo rapporto di amicizia con Anna Tatangelo, Claudia Ferri ha ripercorso il momento in cui la cantante le ha dedicato il brano Il mio amico, con il quale ha reso noto la sua omosessualità.

L’episodio è stato ricordato dalla truccatrice con le seguenti parole: “Anna è importante sotto ogni punto di vista. Con la canzone che mi dedicò a Sanremo mi diede una visibilità allucinante e quel periodo non lo ricordo proprio col sorriso, nonostante il grande messaggio d’amore che c’era dietro. Fu un outing mediatico pazzesco e, dopo quell’esposizione, non avevo più nulla da nascondere. Io non ero ancora dichiarata con la mia famiglia e a mia madre, da sempre molto discreta e riservata, prese un colpo quando mi vide sui vari giornali”.