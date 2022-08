Claudia Gobbato, chi è la deputata della Lega che è rimasta ferita nel lancio di sassi sulla A1

Chi è Claudia Gobbato, la deputata della Lega eletta nel 2018 che è stata ferita da uno dei sassi lanciati da un 22enne egiziano in evidente stato di agitazione sulla A1 nella mattinata di venerdì 12 agosto?

Tra i 31 feriti accertati riscontrati dai paramedici dopo il lancio di sassi e frammenti di segnaletica avvenuto nella mattinata di venerdì 12 agosto sulla A1, nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo, c’è anche la deputata della Lega Claudia Gobbato. La deputata, 35 anni, era in macchiata con il marito e i figli piccoli che fortunatamente sono rimasti illesi. Gobbato, invece, ha riportato una ferita all’occhio.

La parlamentare, contattata dall’AGI, ha spiegato: “Ho una lieve ferita al viso e una scheggia di vetro che mi è entrata nell’occhio ma poteva andare molto peggio. Mi ritengo fortunata”.

La 35enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e poi indirizzata verso il pronto soccorso di Lodi.

Claudia Gobbato, poi, ha raccontato: “Siamo entrati nell’A1 da Lodi e dopo qualche chilometro io, mio marito e in bambini siamo stati sommersi da una pioggia di vetro. Mio marito ha accostato subito. L’uomo che lanciava le pietre era in mezzo al guardrail in piedi in evidente stato di alterazione. Ci siamo accorti che anche altre auto erano state colpite e anche un’ambulanza che era arrivata lì quando ancora continuava il lancio”.

Il marito della donna ha riportato una leggera escoriazione al dito causata dalle schegge di vetro. “L’uomo è stato bloccato col teaser e per fortuna che c’è questo strumento”, ha osservato la deputata. “Ha dimostrato tutta la sua utilità in questa occasione a dispetto di chi ne criticava l’introduzione”.

Biografia e carriera

Claudia Gobbato, classe 1987, è un’esponente della nuova generazione della Lega. È stata eletta per la prima volta come deputata in occasione delle elezioni del 2018, nella circoscrizione Lombardia 4 che include le province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia.

A Montecitorio, è membro della IV Commissione Difesa e della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Ha cominciato a militare nella Lega negli anni delle superiori quanto ha aderito all’organizzazione giovanile del Carroccio Giovani Padani, diventando poi coordinatrice provinciale di Cremona, commissario nazionale e responsabile organizzativo federale.

Prima delle elezioni del 2018 che le hanno consentito di diventare deputata, nella Lega ha ricoperto incarichi come membro del Consiglio direttivo nazionale ed è stata parte dello staff dell’Assessorato Regionale alla Cultura.